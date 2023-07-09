السوداني لقائد شرطة الانبار الجديد:أبعدوا المؤسسة الأمنية عن الولاءات السياسية

السوداني لقائد شرطة الانبار الجديد:أبعدوا المؤسسة الأمنية عن الولاءات السياسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات لدعم أمن واستقرار محافظة الأنبار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم، القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، كما استقبل المدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء زايد أحمد الفارس”.وثمّن السوداني، بحسب البيان، “عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الانبار، والذين سيواصلون ذات الجهود في مواقعهم الجديدة”، موجهاً “قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات المحافظة، الذين تسنموا مهامهم اليوم، ببذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على الأمن في المحافظة”.وشدد على “أهمية إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وأن يكون الولاء لبلدهم ولمهنتهم وفق ما تحتمه عليهم واجباتهم الأمنية”.ووجّه “بعدم التواني إزاء أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المحافظة”، مؤكداً على “أهمية العمل المتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتأمين استقرارها”.

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