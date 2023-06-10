السوداني للحشد الشعبي:أنتم جنود الإمام المهدي وخزينة الدولة تحت إمرتكم

السوداني للحشد الشعبي:أنتم جنود الإمام المهدي وخزينة الدولة تحت إمرتكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى الإطاري رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، زيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبي. وبحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي ،فان ” القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني زار صباح اليوم مقر هيئة الحشد الشعبي”. وأضاف أنه”عقد اجتماعا موسعا بحضور رئيسي الهيئة والأركان وقادة العمليات والمعاونيات والمديريات، وأكد لهم بأنهم جنود الإمام المهدي وخزينة الدولة ومؤسساتها تحت إمرتهم ورغبات الحشد أوامر بالنسبة للقائد العام. يذكر أن الحشد لايحترم أصلا القائد العام وارتباطه بالحرس الثوري مباشرة وارتباطه بالعراق باستنزاف ماله العام  وقتل ابنائه وتدمير الصناعة والزراعة وتكريس التخلف ونشر الرذيلة والمخدرات تنفيذا لمشروع إيران التدميري.

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