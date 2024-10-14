السوداني للرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة:إنهاء عمل البعثة سيحقق الاستقلال السياسي للبلاد

السوداني للرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة:إنهاء عمل البعثة سيحقق الاستقلال السياسي للبلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد (13 تشرين الأول 2024)، رئيس بعثة يونامي الجديد في العراق والممثل الخاص للأمم المتحدة محمد الحسان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “اللقاء بحث طبيعة العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، خصوصاً بعد إصدار مجلس الأمن القرار ذي الرقم (2732) الخاص بإنهاء مهمة البعثة في العراق، الذي جاء في ضوء الرسائل التي بعثها رئيس مجلس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، والتي جرى خلالها التأكيد على مضيّ الحكومة في تعزيز الاستقرار واستكمال البناء السياسي والاستقرار الأمني، حيث ثمن سيادته الجهود التي قدمتها البعثة طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العلاقة ستستمرّ مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية”. وعبر السوداني خلال اللقاء، عن إدانته واستنكاره العدوان الصهيوني الذي استهدف قوات يونوفيل في لبنان، وأدى إلى إصابة عدد من العاملين فيها، مؤكداً أنّ هذا الاعتداء يثبت تجاوز الكيان الصهيوني كل الخطوط، وخرقه القوانين والأنظمة الدولية.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التحرك الدولي في ظلّ الدعوات الدولية المهمة لحظر توريد السلاح إلى الكيان، من أجل إنهاء الحرب المدمرة التي تشنها القوات الصهيونية على لبنان وغزة.

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