السوداني للسفير الفرنسي:قررنا في الإطار عدم إبقاء القوات الأمريكية في العراق

السوداني للسفير الفرنسي:قررنا في الإطار عدم إبقاء القوات الأمريكية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع السفير الفرنسي الجديد لدى بغداد باتريك دوريل، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، ان السوداني “جدد التأكيد على موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، وكذلك التطوّر والارتقاء الحاصل في قدرات القوات العراقية، وتلاشي التهديد الذي تمثله فلول داعش على الأمن”.واكد السوداني حسب البيان على “رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف”.وتطرّق السوداني إلى “استمرار العدوان في غزّة، وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط والمنطقة، مبيّناً ضرورة أن تتخذ فرنسا والدول الكبرى والمجتمع الدولي موقفاً حازماً ومسؤولاً لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لإبادة جماعية غير إنسانية”.من جانبه، نقل السفير الفرنسي إلى السوداني “تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة، وتأكيد الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز مذكرات التفاهم مع العراق والتنسيق الثنائي في ما يتعلّق بعمل المستشارين الفرنسيين ومهمتهم الساندة للقوات الأمنية العراقية”.

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