السوداني لميقاتي:موقفنا ثابت من استمرار دعم دولة حزب الله اللبناني

السوداني لميقاتي:موقفنا ثابت من استمرار دعم دولة حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد  الإطاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه لدعم صمود حزب الله اللبناني .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي”.واشار، الى أن “رئيس الوزراء قدم خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، “باستشهاد”! الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورفاقه، خلال العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف بيروت”.وجدد موقف العراق الثابت والمبدئي بـ”دعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق”، مشدداً على “ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها”.

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