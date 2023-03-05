السوداني لنظيره المصري:جعلنا العراق سوقا للبضائع الإقليمية والدولية

السوداني لنظيره المصري:جعلنا العراق سوقا للبضائع الإقليمية والدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رغبة العراق برفع مستوى التبادل التجاري مع مصر.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء،أن “السوداني ترأس مع رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، اليوم المباحثات الرسمية التي عُقدت بين وفدي البلدين، في إطار الزيارة الرسمية إلى العاصمة القاهرة”، مؤكدا العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات”.وأكد السوداني، وفقا للبيان: “رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ”.وأعرب عن “الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران القادمين”.من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري، أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم، مؤكدا رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، فيما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة.

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