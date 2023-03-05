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- شبكة اخبار العراق
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السوداني لنظيره المصري:جعلنا العراق سوقا للبضائع الإقليمية والدولية
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
الإمارات تبحث التعاون القضائي مع العراق
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
تحالف الفتح:بقاء الحلبوسي على رئاسة البرلمان جريمة بحق الشعب
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السوداني لنظيره المصري:جعلنا العراق سوقا للبضائع الإقليمية والدولية
نائب:احالة ملفات 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار للنزاهة
المجلس العالمي للذهب:العراق بالمرتبة (30) عالميا لامتلاكه أكبر احتياطي بالذهب
وزيرة المالية تؤكد على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية
بالوثيقة..مصدر نيابي:زيادة رواتب المتقاعدين عند السوداني أسبقية متأخرة جداً
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- صورة وتعليق
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
النزاهة :أمر إلقاء قبض بحق وزير المالية السابق ومدير مكتب الكاظمي وسكرتيره الشخصي ومستشاره الإعلامي
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- اذاعة INN