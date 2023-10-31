السوداني لوزير إيراني ..”إحنة بخدمتكم”

السوداني لوزير إيراني ..”إحنة بخدمتكم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، استعداد العراق لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير الصناعة والمناجم والتجارة في إيران عباس علي آبادي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم التبادل والشراكة في مختلف الصُّعد والمجالات”.وأضاف ان “اللقاء شهد التباحث في إمكانية الاتجاه إلى استخدام العملات الوطنية للبلدين في التبادل التجاري، والتحويلات المالية الثنائية، من أجل المزيد من المرونة في التعامل، لما فيه مصلحة البلدين”.وأكد رئيس مجلس الوزراء “استعداد العراق لفتح لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة، لما لها من أثر قوي في تعزيز التنمية الداخلية”.من جانبه، نقل الوزير الإيراني تحيات رئيس الجمهورية اإبراهيم رئيسي، وتأكيده ضرورة المضيّ بمشاريع التكامل الاقتصادي المثمر، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم”.

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