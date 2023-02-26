السوداني لوفود الاتحاد البرلماني العربي:العراق بخير

السوداني لوفود الاتحاد البرلماني العربي:العراق بخير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، خلال استضافته الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، أن البلد ماضٍ نحو عراق مستقل ومزدهر.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، إنه “استضاف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي”، مبينا انه “أقام مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد”.وعبّر السوداني عن “ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة”.وأكّد السوداني لضيوف المؤتمر، أن “بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر”.

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