السوداني مستذكرا يوم النصر..الرحمة والرضوان لشهداء العراق

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستذكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء ( 10 كانون الاول 2025 )، الذكرى الثامنة ليوم النصر على “داعش” الارهابي، فيما أشار الى المواقف البطولية التي سطرها العراقيين في معارك التحرير.وكتب السوداني في تغريدة: “في الذكرى الثامنة ليوم النصر، نستلهم المواقف البطولية وقيم التضحية العظيمة التي سطرها العراقيون وهم يخوضون أنبل المعارك وأشرفها، دفاعاً عن بلدهم ضدّ عصابات تنظیم داعش الإرهابي”.واضاف: “لقد هب أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض، مستظلين بالفتوى المباركة للمرجعية العليا، لتثمر تضحياتهم نصراً مؤزراً وخالداً”.وختم تغريدته بالقول: “الرحمة والرضوان لشهداء العراق من القوات الأمنية والمدنيين، والخزي والعار للإرهابيين المجرمين”.

