السوداني: نحتاج الى إدارة مالية رشيدة والمعالجات تحتاج إلى وقت وصبر

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ، مشروع ماء “الشهيد فوزي فخري البلداوي” في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.“تواجهنا تحديات وفي مقدمتها التحدي المالي نأمل ألا نضطر بالوصول الى مرحلة الإيقاف والتأخير في وتيرة تنفيذ المشاريع، ولكن نحتاج الى إدارة مالية رشيدة نوجهها صوب المشاريع المهمة و ضمن أولوياتنا وأيضا حسب نسب التنفيذ”.وأضاف أن “كل الشركات والمقاولين في القطاع الخاص هم محط دعم واسناد من قبلنا”، مستدركا القول “لكن أيضا عليهم أن يتكيفوا مع هذه الظروف لأن نسبة العجر المالي أثرت على مجمل قطاعات الدولة، ولكن توجد معالجات وهذه المعالجات تحتاج وقتا وتفهما وصبرا لكي نتجاوز هذه المرحلة”.

