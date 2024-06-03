السوداني: نحن في خدمة المصالح التركية

السوداني: نحن في خدمة المصالح التركية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن حكومته تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق الشهر الماضي، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الـ(27)، لاسيما ما يتعلق منها بمشروع طريق التنمية.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي؛ وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وأضاف أن “السوداني ثمّن جهود السفير التركي خلال مدة عمله في العراق، التي أثمرت عن تعاون بنّاء أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين”.وأشار السوداني بحسب البيان، إلى “تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق الشهر الماضي، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الـ(27)، لاسيما ما يتعلق منها بمشروع طريق التنمية، ووضعها موضع التنفيذ، وتشكيل لجان لمتابعة بنود اتفاق الإطار الستراتيجي للتعاون المشترك، وتنفيذ الاتفاق الإطاري في مجال المياه”.

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