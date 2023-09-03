السوداني: نعتز بوجود قوات الناتو في العراق

السوداني: نعتز بوجود قوات الناتو في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلّمت بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السبراني في العراق إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وحسب بيان لمكتب السوداني : فأن” الأخير استقبل بمكتبه اليوم، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، الجنرال خوسيه انطونيو مارتينيز والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه.وأكمل البيان، أن” رئيس مجلس الوزراء عبّر عن تقديره لعمل البعثة، مؤكداً أن العراق ماضٍ في تطبيق ستراتيجية الأمن السبراني، التي أقرّت عام 2022 في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

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