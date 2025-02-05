السوداني: ” نقدس” الدور القتالي والاستشاري لقوات الناتو في العراق

السوداني: ” نقدس” الدور القتالي والاستشاري لقوات الناتو في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الأربعاء، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأربعاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته والوفد المرافق له”.وأضاف، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والحلف في الملفات التي تتعلق ببناء القدرات ودعم القوات المسلحة العراقية في مجالات القتال والتدريب”.وأكد رئيس مجلس الوزراء “أهمية استمرار التواصل لبناء علاقات التعاون مع حلف الناتو، ضمن مهمته القتالية والاستشارية في العراق، في ظل حالة التعافي والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي التي يشهدها البلد، وبما يساعد على ممارسة العراق لدوره الريادي في المنطقة”، مؤكداً “المحافظة على الموقف العراقي المتوازن على الرغم من التحديدات، كما حافظ العراق على مصالحه العليا، إلى جانب دعم مساعي الاستقرار في المنطقة”.وبين السوداني، أن “العراق ينظر باهتمام لدور بعثة الناتو الاستشارية في العراق، والتعاون في مجال التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات”.وتطرق السوداني حسب البيان، إلى “برنامج الصناعات الحربية الطموح الذي دعمته الحكومة”، مؤكداً “رغبة العراق بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية، لاسيما المعدات الدفاعية، التي تسهم في تعزيز الأمن وردع أيّ عدوان محتمل”.

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