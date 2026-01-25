السوداني: نقل الدواعش للعراق “مؤقتاً” للحفاظ على الأمن الوطني

السوداني: نقل الدواعش للعراق “مؤقتاً” للحفاظ على الأمن الوطني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ،الأحد، إن الأخير “استقبل، اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي، أتول كهاري”.وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن “خطوة نقل عناصر داعش الإرهابي بشكل مؤقت إلى السجون العراقية تأتي للحفاظ على الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة على حد سواء”، مؤكداً أن “العراق أثبت تحمله للمسؤولية وقدرته على تقديم المعالجات الصحيحة الضامنة لمنع نشاط الإرهاب، وعلى الدول المعنية تسليم مواطنيها من عناصر داعش وتقديمهم إلى المحاكمات لينالوا جزاءهم العادل”.وعبر رئيس مجلس الوزراء “خلال اللقاء عن تقدير العراق، حكومةً وشعباً، للدور المهم الذي اضطلعت به بعثة يونامي طيلة السنوات الماضية، ومساعدتها للشعب العراقي في أبرز التحديات التي واجهها”.وشدد السوداني على “استمرار التعاون مع جميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية والتنموية العاملة في العراق”، مبيناً “حرص الحكومة على إتمام متعلقات بعثة يونامي، إلى جانب دعم برنامج (UN 80) الذي طرحه الأمين العام  أنطونيو غوتيريش لإصلاح هيكل المنظمة الدولية، واستعداد العراق للإسهام في تنفيذ وتطوير هذه الرؤية”. من جانبه، نقل كهاري تحيات وتقدير الأمين العام للأمم المتحدة لمواقف العراق في تثبيت الاستقرار بالمنطقة والتعاون في نقل إرهابيي داعش، خاصة من حملة الجنسية العراقية، مشيداً “بأهمية هذه الخطوة ودعمها من قبل المجتمع الدولي لمنع انتشار خطر الإرهاب”، وفقاً للبيان.مشدداً على “أهمية استمرار الشراكة بوصفها ركيزة أساسية لدعم الأمن وتحقيق التنمية المستدامة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *