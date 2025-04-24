السوداني: هدفنا إيقاف الاستيراد من الخارج

السوداني: هدفنا إيقاف الاستيراد من الخارج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة له ألقاها خلال تدشينه الأعمال التنفيذية، عبر دائرة تلفزيونية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بكلفة مالية كلية تبلغ (ملياراً و171) مليون دولار، إن القطاع الخاص الشريك الحقيقي مع الدولة للقيام بمختلف الواجبات للقيام بمختلف الواجبات والاستحقاقات التنموية والخدمية للمواطنين، مردفا بالقول: لدينا ثقة كبيرة في رجال الأعمال في هذا المجال، ومع ما تقدمه الحكومة من تسهيلات.وأضاف أن “هدفنا تلبية احتياجات السوق المحلية، وايقاف الاستيراد من الخارج”، مؤكدا على ضرورة تلبية حاجة السوق المحلية سواء للمشاريع الحكومية من وزارات ومحافظات أو غيرها”.وتابع السوداني القول إن “العراق يشهد اليوم ورشة عمل واضحة لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية الأمر الذي يتطلب المزيد من مختلف من المواد لتلبية احتياجات هذه السوق بعيدا عن الاستيراد”.

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