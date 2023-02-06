السوداني والحلبوسي يؤكدان على التعاون بين السلطتين

السوداني والحلبوسي يؤكدان على التعاون بين السلطتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم بحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والتشريعية التي لها تماس بحياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

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