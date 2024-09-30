السوداني والطباطبائي يؤكدان على الاستمرار في دعم محور “المقاومة الإسلامية”

السوداني والطباطبائي يؤكدان على الاستمرار في دعم محور “المقاومة الإسلامية”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس تيار الحكمة، عمار الطباطبائي، خلال لقاءهما أمس الأحد، (29 أيلول 2024)، “أهمية توحيد الصفوف في هذه المرحلة الصعبة”.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء،  ان “اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع العامة، وسير تنفيذ الحكومة برنامجها التنفيذي، .واستعرض الجانبان “تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة التي تشهد توتراً بسبب تمادي الكيان المحتل في ارتكاب جرائمه في لبنان وغزّة، والتي أسفرت عن استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني ورفاقه، فضلاً عن استمرار آلة القتل في استهداف الآلاف من الأبرياء في غزة وجنوب لبنان، وتدمير البنى التحتية فيها”.وجرى، خلال اللقاء، “التأكيد على أهمية توحيد الصفوف في هذه المرحلة الصعبة، وحث المجتمع الدولي على تحشيد كل الجهود من أجل الوقف الفوري للأعمال الاجرامية التي تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، الذي تسعى من خلاله الى توسعة الصراع في المنطقة” بحسب البيان.

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