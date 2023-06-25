السوداني والعامري يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية ومشروعها في العراق والمنطقة

السوداني والعامري يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية ومشروعها في العراق والمنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،الاحد، وتحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية في البلاد وحماية المصالح الايرانية ومشروعها في العراق والمنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان: ان “السوداني، استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبحث مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية في البلاد “.واضاف ان “اللقاء تناول مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية العامة على الصعيد الوطني، وفي السياق نفسه أفاد مصدر سياسي ان زيارة الضمير الايراني هادي العامري لقرينه السوداني  اليوم ،هو للتأكيد على حماية المصالح الايرانية ومشروعها في العراق والمنطقة كواجب إطاري شرعي.

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