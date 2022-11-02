السوداني والمندلاوي يبحثان التعاون بين السلطتين

السوداني والمندلاوي يبحثان التعاون بين السلطتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “السوداني استقبل اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي”.وقدم المندلاوي، وفقاً للبيان، “التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، وأعرب عن الثقة بمسار المنهاج الوزاري والأمل في تلبيته تطلعات المواطنين واحتياجاتهم”.واشار البيان، الى ان “اللقاء جرى خلاله البحث في وسائل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل أداء أفضل لأجهزة الدولة في الرقابة والتنفيذ، وبما يوازي حجم التحديات والاحتياجات المهمة التي تواجهها الحياة اليومية والظروف المعاشية للمواطنين، بمختلف أطيافهم المتآخية”.

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