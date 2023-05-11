السوداني وباقي ثلة الإطار يحتفلون بافتتاح نصب للصهيوني مصطفى البارزاني

السوداني وباقي ثلة الإطار يحتفلون بافتتاح نصب للصهيوني مصطفى البارزاني
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 أربيل / شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، استمرار الحكومة في تطبيق برنامجها وتحقيق تطلعات الاحزاب، مبينا ان الاحزاب واجهت الظلم والطغيان الذي مارسه النظام الصدامي المقبور. وقال السوداني خلال كلمة في افتتاح نصب البارزاني التذكاري ، إن ” الشعب الكردي ناضل مع أخوانه العراقيين ضد عجرفة البعث”. وأضاف، اننا “وضعنا أولويات في عملنا الحكومي ونعمل بجد ودون كلل أو ملل من اجل تحقيق تطلعات الاحزاب “. وأشار الى ان  العراقيين عربا واكرادا واجهوا الظلم والطغيان الذي مارسه النظام الصدامي المقبور”.يذكر ان مصطفى البارزاني صهيوني للنخاع فقد احتفل هذا المتمرد في انتكاسة 5 حزيران عام 1967 عندما احتلت اسرائيل الاراضي العربية وذبح عشرة عجول تكريما للفعل الإسرائيلي ، وكانت الموساد هي من تزوده بالسلاح والعتاد ضد الجيش العراقي.

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