السوداني وبلاسخارت يبحثان عودة النازحين وملف المناخ

السوداني وبلاسخارت يبحثان عودة النازحين وملف المناخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، مع الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الملفات والبرامج المشتركة بين العراق والامم المتحدة ، مؤكدا تطلع العراق إلى المزيد من التعاون مع المنظمة الأممية في العديد من الملفات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إستقبل، صباح اليوم، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات”.وأكد رئيس مجلس الوزراء للمبعوثة الأممية “تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع المنظمة الأممية في العديد من الملفات، بينها ملفّ إعادة النازحين، والتعاون في مجال مواجهة التغيّرات المناخية”.

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