السوداني وبلاسخارت يبحثان عودة النازحين وملف المناخ

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
رشيد يرحب بالصادرات الأرمينية للعراق!
سياسي انباري:ما صرف من أموال على الانبار تكفي لبناء عاصمتين
السوداني يوجه الإسراع في إكمال ميناء الفاو والقناة الجافة والربط السككي
النزاهة النيابية:اختفاء(69) مليار دينار من أموال وزارة التجارة في مصرف أهلي
السوداني يرفض تخفيض سعر صرف الدولار خلافا لتعهده قبل استلام المنصب
-
- رياضية
اليوم .. مواجهات ساخنة بين اليابان وكرواتيا والبرزايل وكوريا الجنوبية
المنتخب الهولندي يتأهل إلى الربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم
الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي
تعرّف على المواجهات الكروية لهذا اليوم
مباريات اليوم الأربعاء في بطولة كأس العالم لكرة القدم والقنوات الناقلة لها
-
- تحقيقات
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
-
- اذاعة INN