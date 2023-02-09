السوداني وبن زايد يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات

السوداني وبن زايد يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة مع الإمارات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم بدعوة رسمية”.وأضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.وأكد السوداني أن “تلبيته هذه الدعوة تأتي تعبيراً وتوثيقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للتطلعات المشتركة إلى تنميتها”، مشيرا الى “استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة تعود بالنفع على شعبي البلدين”.من جانبه، رحّب سمو الشيخ آل نهيان بزيارة رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن شكره لتلبية الدعوة الرسمية، كما أكد أن “الإمارات تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي”.

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