السوداني وصالح يؤكدان على حماية النظام السياسي

السوداني وصالح يؤكدان على حماية النظام السياسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الأحد، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الجمهورية السابق برهم أحمد صالح”، مشيرا الى أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في المنطقة، وأهمية توحيد المواقف والخطاب الوطني لإدامة الاستقرار السياسي والأمني في عموم البلاد، والمضي بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار لخدمة جميع العراقيين”.وأضاف البيان، أن “اللقاء استعراض الخطط الحكومية المستمرة لتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأهمية توفير الأجواء اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق المشاركة الواسعة فيها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *