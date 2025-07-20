السوداني وصالح يؤكدان على حماية النظام السياسي

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اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
الجنوب العراقي يعاني من العطش في ظل “سكوت”السوداني أمام إيران وتركيا
وزارة النفط تعتزم زيادة انتاج النفط الخام من حقول مجنون
صندوق النقد الدولي يدعو العراق إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات العامة
اليونيسيف تدعو إلى تمكين الشباب من قيادة العمل المناخي المستدام
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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نائب:علاقة “فساد”بين رئاسة البرلمان ووزير الكهرباء تمنع استجواب الأخير
تحالف الفتح “زعلان”على أردوغان لوصفه الحشد بالمنظمة الإرهابية
نائب:مجلس النواب لايبالي بالقتل الجماعي للعراقيين كما فاجعة الكوت
نائب:كيف لمواطن كويتي يناقش حدود العراق البحرية؟؟ واجتماع اللجنة باطل باطل
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر خامنئي
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