السوداني وغوتيريش يؤكدان هاتفيا على التعاون بين العراق والمنظمة الدولية

السوداني وغوتيريش يؤكدان هاتفيا على التعاون بين العراق والمنظمة الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني في بيان، الأحد، إنه جرى إتصال بين السوداني والأمين العام للأمم المتحدة  والبحث في العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات والبرامج، خاصة ما يتعلق منها بمواجهة التحديات المناخية والحدّ من تأثيراتها، ومهام تعزيز وإدارة المياه.وشهد الاتصال الهاتفي، بحسب البيان، بحث الأوضاع في غزّة، ونتائج استمرار العدوان على المدنيين العزّل الذين يواجهون جريمة الإبادة الجماعية، إذ جدد السوداني للأمين العام ضرورة أن تضطلع القوى الكبرى والمنظمات الدولية بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني بوقف العدوان، وحماية شعبنا الفلسطيني وضمان حقوقه التاريخية.وبين، أن الاتصال تطرق إلى رسالة العراق في ما يتعلق بتوقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، وتوقيتات خفض مستويات العاملين في البعثة، وسبل التنسيق الثنائي في هذا المسار. وأعرب السوداني، خلال الاتصال، عن تقدير الحكومة لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، مثمناً ما بذلته المنظمة الدولية من برامج وإسهامات خلال مراحل مختلفة، ومواكبتها التحديات التي خاضها شعبنا العراقي على مختلف الصعد، التي قدمت المساعدة لشعبنا في طريق البناء الديمقراطي والإعمار والتنمية، والتعافي من آثار الإرهاب والدكتاتورية.وفي وقت سابق اليوم التقى السوداني، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها.

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