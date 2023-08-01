السوداني ونواب حزب طالباني يبحثون الاستعدادات للانتخابات المقبلة

السوداني ونواب حزب طالباني يبحثون الاستعدادات للانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس الاثنين، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث بحث اللقاء عددا من الملفات وابرزها انتخابات إقليم كردستان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “اللقاء بحث خلاله مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والخطط الحكومية المتواصلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للمواطنين، التي تتكامل مع جهود مجلس النواب في إسناده الحكومة لتنفيذ أولوياتها المدرجة ضمن البرنامج الحكومي”.وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وأهمية توفير الأجواء اللازمة لضمان نجاحها، وتحقيق المشاركة الواسعة فيها.

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