السوداني ونيجيرفان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم الجديدة

السوداني ونيجيرفان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
آخر تحديث:

 أربيل / شبكة أخبار العراق- التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مدينة اربيل.و وصل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، في وقت سابق من صباح اليوم إلى أربيل ، لإجراء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *