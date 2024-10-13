السوداني يؤكد على أهمية العشائر في تعزيز قوة الدولة

السوداني يؤكد على أهمية العشائر في تعزيز قوة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت (12 تشرين الأول 2024)، على ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة اليوم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “السوداني، استقبل مجموعة من شيوخ ووجهاء قبيلة شمر من محافظة نينوى، حيث أكد على أهمية دور العشائر في تعزيز قوة الدولة وإسناد القانون، بما تمثله من مظلة اجتماعية لجميع المواطنين، وأن العشائر العراقية وقفت دوماً مع الدولة منذ تأسيسها، وقدمت التضحيات في سبيل حماية العراق واستقلاله”.وشدد السوداني على “ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة اليوم”، مشيراً إلى أن “العراق تجاوز المراحل الصعبة بفضل الوعي المجتمعي الذي جسدته الفعاليات الاجتماعية بمختلف أشكالها، ومن بينها القبائل والعشائر، وهو مقبل على نهضة تنموية بفضل الاستقرار الذي تحقق بعد الانتصار على الإرهاب”.من جهتهم أشاد أعضاء الوفد بـ”أهمية ما تعمل عليه الحكومة في إطار التنمية الزراعية وتطوير وسائل الري والمشاريع الإروائية، إضافة الى المشاريع الخدمية التي تشهدها محافظة نينوى، والتي تدعم الاقتصاد المحلّي للمحافظة، ولعموم العراق”.

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