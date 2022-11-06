السوداني يؤكد على أهمية جهاز المخابرات والحفاظ على مساره الوطني تحت إشرافه

السوداني يؤكد على أهمية جهاز المخابرات والحفاظ على مساره الوطني تحت إشرافه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على أهمية أن يحافظ  جهاز المخابرات الوطني على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له، فيما اصدر توجيهاً يخص إدارة جهاز.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز المخابرات الوطني، واجتمع حال وصوله بمدراء المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات”.وأكد السوداني في مستهل الاجتماع “على دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن”، مشددا “على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد”.ووجّه السوداني “أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى”.

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