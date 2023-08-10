السوداني يؤكد على استمرار توريد الغاز الإيراني لغاية 2029

السوداني يؤكد على استمرار توريد الغاز الإيراني لغاية 2029
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن  العراق سيستغني عن الغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان، التي وصلها صباح اليوم الخميس”، مبيناً أن “السوداني بارك جهود الملاكات العاملة في وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لإتمام هذا المشروع، الذي سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميكا واط”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه الوحدتين المركبتين، أن “هذه المشاريع الستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة”.وأشار إلى أن “توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميكا واط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميكا واط ستنفذ بدون الحاجة إلى وقود إضافي”.وتابع السوداني أن “الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء”، مؤكداً أن “كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات”.ولفت رئيس الوزراء إلى “الحلول المستقبلية والدائمية لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات حال إكمال هذه المشاربع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراقي”.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الخدمي فيها وافتتاح عدد من المشاريع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *