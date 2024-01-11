السوداني يؤكد على الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية

السوداني يؤكد على الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار الراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حرص الحكومة على تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء بمختلف المجالات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر”.واضاف، ان “اللقاء، شهد التباحث في الأوضاع السياسية على المستوى الوطني واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وسير تنفيذ الحكومة للبرامج الخدمية والاقتصادية”.وتابع البيان، انه “جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات واستكمال الحكومات المحلية، بعد ظهور النتائج والتصديق عليها من المحكمة الاتحادية”.واشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، الى “حرص الحكومة، بكامل أجهزتها، على تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء في مختلف النواحي والمجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *