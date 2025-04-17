السوداني يؤكد على تطوير العمل السياحي في البلاد

السوداني يؤكد على تطوير العمل السياحي في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،الخميس، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، رئيس مجموعة ريكسوس العالمية للفنادق فتاح تامينس”وأكد السوداني حسب البيان أن “ما يشهده العراق من تنمية وإعمار، في مختلف المجالات، أسهم في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية”، مشدداً على “اهتمام الحكومة وحرصها على تطوير القطاع السياحي، في ظل بيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات المدعومة بإصلاحات مهمة في هذا الاتجاه”.وأوضح، أن “اهتمام الحكومة بتطوير البنى التحتية في بغداد والمحافظات، هو من أجل جهوزيتها لاستقبال شركات السياحة العالمية التي ترغب بإقامة مشاريعها السياحية والفندقية في العراق”.وأشار السوداني إلى “الإرث السياحي الكبير في العراق، بما يضمه من مواقع أثرية ومراكز دينية وثقافية تؤهله ليحقق قفزات مهمة، ويكون بلداً سياحياً رائداً وجاذباً للشركات المتخصصة بالشأن السياحي للعمل فيه”.وأضاف البيان، أن “فتاح تامينس استعرض من جانبه، نشاطات مجموعة ريكسوس داخل العراق”، مقدماً “تفاصيل آخر التطورات المتعلقة بمشاريعها في البلد، وتفصيلاً عن مشاريعها في 22 بلداً”.وأكد تامينس، أن “رؤساء كبريات الشركات السياحية والفندقية العالمية يشيدون بالواقع الاستثماري المميز في العراق في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات استثمارية، ويبدون رغبتهم للعمل في العراق”.

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