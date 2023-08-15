السوداني يؤكد على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع القوات الأجنبية في العراق

السوداني يؤكد على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع القوات الأجنبية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس مساء أمس الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس”، مبيناً أنه “شهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهمّ التحديات، وسبل مواجهتها”.وأوضح أنه “جرى خلال الاجتماع، مناقشة إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم، بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة”، مشيراً الى أن “المجلس ناقش موضوع دخول الصيادين العرب والأجانب إلى البلاد خلال موسوم الصيد، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد”.واشار الى أن “المجلس استمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأميركي”، مبيناً أن “تم الإطلاع على استعراض للحوار المشترك بين البلدين الذي تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي، وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد، بالإضافة إلى طرح الوفد وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار، بشأن انتفاء الحاجة لوجود أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية”.وتابع أنه “بعد اطلاعه على مجريات الحوار، أقرّ المجلس اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك”، لافتاً الى أنه “وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان الجيش بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية”.ووفقاً للبيان، “ثمّن المجلس جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية، والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها”.

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