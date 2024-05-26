السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق وعُمان

السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق وعُمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع سفير سلطنة عُمان لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان السوداني استقبل عيدروس بمناسبة انتهاء مهامه، وثمّن جهوده خلال مدة عمله في العراق، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في مهامّه المقبلة”.وأكد السوداني على “أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة نحو توطيد التعاون المشترك وتنميته على مختلف الصُّعد، وكذلك تنسيق الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة نتيجة استمرار العدوان على غزّة، واتساع الصراع الذي انعكس على أمن المنطقة واستقرارها”.من جانبه، عبر عيدروس عن “تقديره لمدى التعاون الذي حظيَ به خلال فترة عمله في العراق، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون في مجالات عدة، بما يحقق مصالح البلدين وازدهار شعبيهما”.

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