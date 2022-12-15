السوداني يؤكد على تعزيز الجهد الحكومي الخدمي

السوداني يؤكد على تعزيز الجهد الحكومي الخدمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، اجتماعاً ضم رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي وعدداً من أعضائه”، مبيناً أن “السوداني استمع إلى تقرير مفصل تضمن الأعمال المنجزة وسير تنفيذ المهام منذ انطلاق عمل الفريق في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، كما اطلع على آلية التنفيذ المتبعة، ومعوقات العمل، وجداول الاحتياجات المالية للسنة المقبلة”.ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان “بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً، وإجراء زيارات ميدانية للمناطق المخدومة بأعمال الجهد الحكومي من قبل الشرطة المجتمعية والجهد الاجتماعي، من أجل الاطلاع على مشاكل السكان والعمل على معالجتها وتوعية المواطنين، وحثّهم على التعاون مع فرق الجهد الحكومي”.

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