السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي آفاق التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “الأخير، أكد خلال اللقاء، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة”.بدوره، نقل الوزير القصبي في مستهلّ اللقاء، تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكِّداً “مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات”.

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