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الإطار:حسم أسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية خلال الساعات المقبلة
النزاهة:صدور أمر قبض بحق مديرين عامين في وزارة النقل بجريمة هدر المال العام
الأمانة العامة لمجلس الوزراء:دوام الموظفين يكون بنسبة 100%
الإطار:السوداني حسم أسماء (14) حقيبة وزارية
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق وكندا
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وزير النفط يعلن عن التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء
وزارة التخطيط:مسودة موازنة 2023 جاهزة
المالية النيابية توصي بتعيين حملة الشهادات العليا في مؤسسات الدولة
الولايات المتحدة تمنح (10) ملايين دولار لدعم الأمن الغذائي والأجئين العراقيين
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
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علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
المالية النيابية:لن نتدخل في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية
بالوثيقة..وزارة المالية تطالب النزاهة بالتحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
الأعرجي للهيان:العراق وإيران جسدان في روح واحدة!!!
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- اذاعة INN