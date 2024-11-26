السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا خاصة في مجال الطاقة

السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء الروسي السيد إلكسندر نوفاك والوفد المرافق له، الذي ضم وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والنائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي، والتأكيد على أهمية هذه العلاقات التاريخية، مع حلول الذكرى الثمانين لانطلاق العلاقات العراقية الروسية.وأكد رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق بوضع آلية يتم خلالها تطوير العلاقة مع روسيا الاتحادية، بما يجلب المنفعة المتبادلة، ويحقق المصالح المشتركة.من جانبه، نقل نوفاك إلى سيادته تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون مع العراق في ضوء ما تمخّضت عنه زيارة السوداني إلى موسكو في شهر تشرين الأول من العام الماضي، والتفاهمات في إطار مصالح الشعبين الصديقين.

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