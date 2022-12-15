السوداني يؤكد على تعزيز المصالح المشتركة بين العراق والنرويج

السوداني يؤكد على تعزيز المصالح المشتركة بين العراق والنرويج
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاربعاء، على ضرورة تعزيز المصالح المشتركة، وتفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية التي تربط العراق والنرويج.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان ” السوداني استقبل، مساء امس، سفير مملكة النرويج لدى العراق أسبين ليندبيك”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتعدّدة في مختلف المجالات”.واضاف انه “تم البحث في تعزيز الشراكة بمجال تبادل الخبرات ضمن قطّاع إدارة الثروات الطبيعية، وتعزيز القدرات في مواجهة التغيّر المناخي وآثاره الاقتصادية والبيئية”.وأكد السوداني للسفير “ضرورة تعزيز المصالح المشتركة، وتفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية التي تربط البلدين الصديقين، ورفع مستوى العمل والتنسيق الثنائي إزاء قضايا إقليمية ودولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *