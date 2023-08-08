السوداني يؤكد على تقديم الخدمات للزوار الإيرانيين في أربعينية الحسين

السوداني يؤكد على تقديم الخدمات للزوار الإيرانيين في أربعينية الحسين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، مناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة الأربعينية للإمام الحسين ، فيما اكد أن الحكومة تنظر بعين المسؤولية تجاه ملف تنظيم الزيارات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن “رئيس الوزراء ترأس، اليوم، اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية خاصة من قبل إيران ، واللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية لهذا العام، وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتأمين الجوانب اللوجستية للزيارة الخاصة بإحياء أربعينية الإمام الحسين  في مدينة كربلاء “. واطلع السوداني، بحسب البيان “على تقرير أعدته اللجنة الدائمة بخصوص ما تمّ إنجازه من خطط وبرامج، وتأمين المتطلبات الخدمية بكل أشكالها، لاسيما ما يتعلق بتفويج ملايين الزائرين الإيرانيين والعراقيين ، والوقوف على إجراءات وزارة الداخلية، ضمن التسهيلات المقدمة في المنافذ الحدودية لاستقبال الزوار العرب والايرانيين، والتأكيد على تأمين الانسيابية العالية في المنشآت الحدودية لاستقبال الزائرين وتوديعهم”. كما اطلع السوداني على “أبرز ما تم تنفيذه، في ما يتعلق بتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والنقل والكهرباء وتأهيل وتطوير الطرق الخاصة بمسير الزائرين سيراً على الأقدام من جميع المحافظات صوب مدينة كربلاء ، وكل أشكال الخدمات الأخرى الواجب توافرها من قبل الوزارات والمحافظات التي تشهد زخماً كبيراً للزائرين”.   وشدد رئيس مجلس الوزراء على “بذل أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين مراسم الإحياء وتقديم كافة الخدمات للزوار الايرانيين”، مؤكداً أن “الحكومة أولت أهمية كبيرة للزيارات المليونية التي يشهدها العراق سنوياً، والتي تتطلب تخطيطاً استراتيجياً عالي المستوى”

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