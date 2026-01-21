السوداني يؤكد على تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية السورية

السوداني يؤكد على تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية السورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالاستمرار والحفاظ على الكفاءة وتكثيف الجهد الاستخباري اثناء تفقده لمقر قيادة قوات الحدود في قضاء سنجار غربيّ محافظة نينوى، فيما أكد على دعمها بالتجهيزات لتعزيز قدراتها.وذكر مكتبه في بيان ، أن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى زيارة تفقدية إلى مقر قوات الحدود/ المنطقة السادسة في قضاء سنجار، ضمن جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات قواتنا المسلحة الماسكة للشريط الحدودي بمحافظتي الأنبار ونينوى“.وأضاف، أنه “ترأس اجتماعاً في مقر القيادة، استمع خلاله الى إيجاز مفصل من قبل وزير الداخلية، وقادة عمليات غرب نينوى، ومحور نينوى للحشد الشعبي، وقوات حدود المنطقة السادسة، ومدير الاستخبارات العسكرية العامة، تضمن شرحاً عن انتشار القطعات وجاهزيتها ضمن قواطع المسؤولية، والتنسيق المشترك في تعزيز الخطط الأمنية وعمل منظومات المراقبة لضمان أمن الحدود وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية“.وعبر السوداني، عن “ثقته بقدرة القوات الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، على تأدية المهام الموكلة إليها لحفظ أمن العراق وسيادته”، مؤكداً “دعم القوات المنتشرة على الحدود بالتجهيزات والمستلزمات لتعزيز قدراتهم في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم“.ووجه، بـ”الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية، الى جانب تكثيف الجهد الاستخباري وتوخي الحيطة والحذر لإحباط أية محاولات تستهدف أمن البلاد، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة“.

