السوداني يؤكد على دعم قوات الناتو القتالية والاستشارية في العراق

السوداني يؤكد على دعم قوات الناتو القتالية والاستشارية في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الأثنين، أن “السوداني استقبل، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العراق، الجنرال كريستوف هنتزي، بحضور القائد السابق للبعثة الفريق لوكاس شخويرس”.ورحّب السوداني حسب البيان، بالجنرال هنتزي، مُعبراً عن تقديره لجهود الفريق شخويرس لما قدمه خلال مدّة قيادته للبعثة، مؤكداً حرص العراق على إدامة العلاقة المميزة مع الناتو من خلال ما تحقق في اجتماع الحوار عالي المستوى في بروكسل العام الماضي، والتحضير لعقد الاجتماع الثاني في بغداد قريباً.ووجّه رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات كافة لبعثة الحلف من أجل إنجاح مهمتها  القتالية والاستشارية، وإقامة شراكة فاعلة تعتمد التخطيط والتنسيق المشترك.من جانبه، شكر الفريق لوكاس رئيس مجلس الوزراء لدعم العراق المستمر للبعثة التي أكد استمرارها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية العراقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *