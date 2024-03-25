السوداني يؤكد على سرعة التطوير في القطاع النفطي

السوداني يؤكد على سرعة التطوير في القطاع النفطي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس الوزراء محمد السوداني ،اليوم الأثنين، الاجتماع الدوري لمتابعة سير تنفيذ المشاريع النفطية ، وجهود الوزارة المعنية بتطوير منشآت القطاع النفطي وتوسعتها.وجرى خلال الاجتماع وفق بيان لمكتبه ، استعراض سير التقدم في تنفيذ مشاريع وخطط الوزارة، ونسبة الإنجاز، وتطوير عمليات الاستخراج وعمليات استثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن سير العمل في مشاريع المصافي وقدرات التكرير للمنتجات النفطية.كما اطلع على عرض شامل لتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية، والخطط المتبعة في توزيع المنتجات النفطية ضمن مختلف المحافظات، وكذلك متابعة تطبيقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، وضرورة عدم تحمّل المواطن أي تكاليف إضافية أو أعباء نتيجة هذا التحوّل، وجرت مناقشة أوضاع إنتاج المشتقات النفطية والمحروقات، والمضي في هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد الاستهلاك المحلّي وعدم الاضطرار إلى الاستيراد.وجدد  السوداني سابق توجيهاته بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي، بما يواكب سرعة نمو القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، ويدعم تلبية طموحات المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، ويدعم جهود تشييد البنى التحتية في مختلف المجالات.

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