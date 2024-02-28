السوداني يؤكد على ضرورة دعم السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

السوداني يؤكد على ضرورة دعم السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء ، محمد السوداني، على أهمية إسناد السلطة التشريعية والقوى الوطنية للأجهزة التنفيذية في الوزارات.وذكر بيان لمكتب السوداني، ان “السوداني استقبل رئيس ائتلاف النصر السيد حيدر جواد العبادي، وبحث معه مجمل القضايا والملفات الوطنية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهم المسائل الراهنة على المستوى التشريعي والتنفيذ”.وجدد السوداني حسب البيان، “التأكيد على أهمية إسناد السلطة التشريعية والقوى الوطنية للأجهزة التنفيذية في الوزارات، ونظيراتها في الحكومات المحلية للمحافظات، من أجل تقديم مستوى خدمي يلبي طموحات المواطنين، ويدفع بعجلة التنمية والبنى التحتية نحو الأمام”.

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