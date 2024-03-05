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السوداني يؤكد على مضيّ حكومته في الإصلاح الاقتصادي
البرلمان يقرر تمييز الحكم الصادر بحق النائب (هادي السلامي)
حزب بارزاني:رئيس الحراك الجديد عليه عشرات الملفات الفاسدة
وزارة التجارة:نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على المستورد
القضاء يحكم على النائب(هادي السلامي) بالسجن لمدة ستة أشهر لأنه قال “سلة الغذاء فاسدة”
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الاولمبية العراقية تتعاقد مع خبير اسباني في إعداد خططها الاستراتيجية
المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
العراق يقترح استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعام 2025 في بغداد
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