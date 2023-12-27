السوداني يؤكد على موقف العراق الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

السوداني يؤكد على موقف العراق الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، خلال استقباله رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان والوفد المرافق له، دعم الكفاءات الفلسطينية في إطار مكافحة الفساد.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان والوفد المرافق له،  وشهد اللقاء التباحث في أفق التعاون بمجال مكافحة الفساد”.وأكد السوداني، وفق البيان “دعم الكفاءات الإدارية والمالية في أجهزة السلطة الفلسطينية، ضمن إطار مكافحة الفساد ومختلف الصعد الأخرى”.وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، “موقف العراق المبدئي والثابت من الحق الفلسطيني، ومواجهة وفضح عدوان العصابات الصهيونية المستمرة بالاعتداء على قطاع غزّة، مشدداً على وجوب ان يتخذ المجتمع الدولي والقوى العظمى خطوات فعالة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة ووقف العدوان الوحشي”.من جانبه، أشاد رائد رضوان بـ”مواقف العراق الداعمة لفلسطين، مؤكداً التوجه نحو توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقية؛ من أجل تبادل الخبرات ورفع كفاءة الحلقات الإدارية والمالية للسلطة الفلسطينية في هذا المضمار”.

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