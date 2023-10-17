السوداني يؤكد على موقف العراق الثابت لنصرة فلسطين

السوداني يؤكد على موقف العراق الثابت لنصرة فلسطين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتّوح والوفد المرافق له”.وأشار إلى أنه “جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات التي توجهها قوات الاحتلال الصهيوني للمدنيين العزّل في قطاع غزّة وتداعياتها الخطيرة”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الأخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق”، مشيراً إلى “مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية”.من جانبه شكر فتّوح “المواقف الرسمية العراقية المعلنة”، مثمناً “الجهود التي تصبّ في مسار العمل على تأكيد الحق الفلسطيني، وتثبيته”.

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