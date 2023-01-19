السوداني يبحث التفاصيل النهائية في موازنة 2023

السوداني يبحث التفاصيل النهائية في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، اجتماعا خاصا لبحث التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023. وذكر بيان مقتضب لمكتب السوداني ، انه “تراس  اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023 بحضور الوزراء المختصين”. وتترقب الأوساط النيابية والشعبية الانتهاء من صياغة مسودة قانون الموازنة وارسالها الى البرلمان للتصويت عليها بأسرع وقت ممكن.

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