السوداني يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية “الموديل الجديد لمطار بغداد الدولي”

السوداني يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية “الموديل الجديد لمطار بغداد الدولي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ،الأربعاء، إن “السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي”، مبينا أن “الاجتماع ناقش الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “مضيّ الحكومة في مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي بالرغم من كل التحديات، حيث خضع لدراسة معمقة كما أخذ مساحة من البحث على مستوى الحكومة ووزارة النقل”.وبين أن “الموديل الخاص بالمشروع ينطوي على مزايا كثيرة جعلت أغلب المطارات الناجحة في المنطقة تعمل عليه وتُدار من خلاله، ووجه بضرورة أن تكون عمليات التأهيل والتطوير وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير التي حددتها المنظمات الدولية المعنية بالمطارات”، مشيراً إلى أن “المشروع سيحقق مبدأين أساسين، الأول مضاعفة الأرباح والإيرادات، والآخر تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين”.

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