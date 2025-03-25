السوداني يبحث مع مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات المقبلة

السوداني يبحث مع مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، مع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد الاستعدادات للإنتخابات المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “السوداني استقبل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد”.وأضاف أنه “تم بحث الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، والعمل على تأمين جميع متطلباتها، بما يحقق انسيابية إجراء العملية الانتخابية دون أي تلكؤ”.وتابع البيان أن “اللقاء تناول إجراءات المفوضية الخاصة بتحديث سجل الناخبين، وكذلك ما يخص استمرارها بتسجيل الناخبين الجدد من أجل ضمان حقوق جميع المواطنين في ممارستهم دورهم الانتخابي”.

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