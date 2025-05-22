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اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
مصدر أمني:احتراق كرفان مجاور لمبنى السفارة الإيرانية
الجبهة التركمانية:انهيار قريبا لحكومة ومجلس كركوك
مصدر إطاري:اجتماع مرتقب للزعامة الإطارية للبحث عن “عدم أحترامهم من قبل الشعب وحكومة الإقليم”
مفوضية الانتخابات:إلغاء المصادقة على تحالف (الانبار المتحد) لانسحاب أحد أركانه
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اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
السوداني يتابع القُدرات التوليدية للطاقة الكهربائية واستكمال المشاريع النفطية
وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
(9) مليارات دولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لكوريا الجنوبية في 2024
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مصدر إطاري:اجتماع مرتقب للزعامة الإطارية للبحث عن “عدم أحترامهم من قبل الشعب وحكومة الإقليم”
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
نائب:موت ميناء الفاو الكبير واقتصاد العراق بسبب التجاوز الكويتي على سيادة البلاد
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